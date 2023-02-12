Juventus, Fiorentina'yı tek golle yendi

Serie A'nın 22. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Fiorentina karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken galibiyet golü 34. dakikada Fransız orta saha Adrien Rabiot'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 29'a yükseltirken Fiorentina 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Spezia ile karşılaşırken, Fiorentina evinde Empoli'yi ağırlayacak.

Bu sezon İtalya Serie A'da şu ana kadar 22 maça çıkan Juventus, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla 9. sırada yer aldı.