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Spor

Juventus, Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor

Juventus, Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Juventus, Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor
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İtalya Serie A devlerinden Juventus, Barcelona'da forma giyen Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan devi Juventus, orta saha'ya önemli bir takviye yapma hedefinde. Çizme ekibi, Barcelona forması giyen Franck Kessie'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Juventus, geçtiğimiz sezon başından Milan'dan yaşadığı şampiyonluk sonrası bedelsiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Fildişi Sahilli futbolcu için transfer pazarlığına devam ediyor.

Katalan ekibi bu transfer için 15 milyon euro satın alma opsiyonunu koydurmak istiyor.

26 yaşındaki orta saha geride bıraktığımız sezonda Barcelona ile 43 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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