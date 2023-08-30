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Spor

Juventus, Kenan Yıldız ile nikah tazeledi

Serie A ekiplerinden Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Juventus, Kenan Yıldız ile nikah tazeledi
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İtalya Ligi ekiplerinden Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Juventus ile yeni sözleşmeye imza atan Kenan çok mutlu olduğunu ve Juventus için çok çalışacağını söyledi. "Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi! Hedeflerim her gün gelişmek, sahada mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için çalışmak. Büyüme yoluma burada Juventus'la devam etmek. Bu yenilenmenin bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ama çok çalıştım ve umarım böyle devam edebilirim."

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Juventus formasıyla 2 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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