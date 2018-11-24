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Juventus, Ronaldo ve Mandzukic'in golleriyle SPAL'ı 2-0 mağlup etti

Juventus, Cristiano Ronaldo ve Mario Mandzukic'in attığı golle SPAL'ı 2-0 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile SPAL karşı karşıya geldi. Allianz Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus, 29. dakikada Miralem Pjanic'in asisti ve Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıyı da baskılı oynayan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic'in takip golüyle farkı artırdı.

Bu maçın ardından Juventus, puanını 37'ye yükseltti ve en takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 9'a çıkardı. SPAL ise 13 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta Artemio Franchi'de Fiorentina'nın konuğu olacak. SPAL ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

 

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