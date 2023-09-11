Juventus, Sacha Boey'nin peşini bırakmıyor

Sacha Boey transferini sonuçlandıramayan Juventus, ocak ayında işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki duruma göre teklifi değerlendirmeyi düşünüyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Şampiyonlar Ligi sebebiyle genç yıldızı bırakmayan Aslan, takımın alacağı yola göre teklifi değerlendirmeyi düşünüyor. Piyasa değerini 16 milyon euroya kadar çıkartan Fransız futbolcu için Aslan'ın beklentisi 22-23 milyon euro seviyelerinde. Bunun altına satış yapılmayacak.

İNGİLİZ EKİPLERİ DE İSTEDİ

Premier Lig'den Arsenal 14, Burnley ise 16 milyon euroluk teklifle gelmiş, Aslan ise 20 milyon euro istediğini belirterek kapıyı kapatmıştı. Juventus da haziran ayında Zaniolo ile birlikte Boey'u istemişti. Zaniolo'nun tercihi Premier Lig'den yana oldu.

TRANSFER İTİRAFI YAPMIŞTI

Boey da geçtiğimiz günlerde Fransız basınına, "Hayallerimin arasında İngiltere'de oynamak var. Bir gün Premier Lig takımında yer almak kariyerimde önemli bir iz olur" şeklinde bir röportaj verdi.

TAPUSUNA 1 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sacha Boey, Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde 'Gençleşme projesi' kapsamında yapılan ilk transferlerden biriydi. 2021 yılının Temmuz ayında 1.15 milyon euroya Fransız ekibi Rennes'den alındı. Patlaması ise geçen sezon oldu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

31 Süper Lig maçında 1 gol, 4 asistle oynayıp, sağ kenarı adeta parselledi. Özellikle Kosovalı sağ açık Milot Rashica ile yakaladığı uyumla, Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük bir katkı sağladı.