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Spor

Juventus, son dakikada hayat buldu!

Juventus, ligde sahasında Hellas Verona'yı 90+6. dakikada Andrea Cambiaso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

29 Ekim 2023 Pazar 00:49 - Güncelleme:
Juventus, son dakikada hayat buldu!
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İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Juventus, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Juventus karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Torino ekibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Andrea Cambiaso attı.

Juventus'un 53. dakikada Moise Kean ile bulduğu bir gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Juventus, bu galibiyetle birlikte 23 puana yükseldi. Hellas Verona, 8 puanda kaldı.

Juventus ligde gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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