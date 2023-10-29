Juventus Teknik Direktörü Allegri: Kenan Yıldız'a karşı bir zaafım var

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Hellas Verona karşılaşmasında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu.

"FUTBOL ÖLÜMCÜLDÜR"

Allegri, "Futbol ölümcüldür, maçı kazanmak için 97 dakika uğraştık, sonra top direğe çarpıp geri geldikten sonra bir gol attık. Takım bu galibiyeti hak etti" dedi.

İtalyan teknik adam sözlerine, "Çocuklar o dakika kadar bile zinde kaldılar ve genel olarak iyi bir performansın ardından bu çok önemliydi" diye devam etti.

"OYUNDAN ÇIKMAYI HAK ETMEDİ"

Moise Kean ile ilgili açıklamalarda bulunan 56 yaşındaki teknik direktör, "Oyundan çıkmayı hak etmedi ama gol iptal edildiğinde ve kart gördüğünde bu gece onun gecesi değil diye düşündüm. Kean kendini çok geliştirmiş bir oyuncu, fiziksel ve zihinsel olarak değişti. Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor" dedi.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Hellas Verona karşısında 87. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili açıklama yapan Allegri, "Kenan Yıldız'a karşı bir zaafım var. Oyuna girdiğinde o kadar hızlıydı ki Milik'in asistinde ofsaytta kaldı. Bu tür çalımlar atan oyuncuları gördüğümde bayılıyorum çünkü nadir bulunuyorlar" dedi.

5 MAÇTA OYNADI

Milli futbolcu, bu sezon Juventus'ta 5 maçta süre buldu.