Juventus'a evinde soğuk duş!

Serie A'nın 24. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Lautaro Giannetti'den geldi.

Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu sonuçla birlikte 53 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan lider Inter'in 7 puan gerisine düştü. Udinese ise puanını 22'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Udinese sahasında Cagliari ile karşılaşacak.