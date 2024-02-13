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Spor

Juventus'a evinde soğuk duş!

İtalya Seria A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Udinese'ye 1-0 mağlup oldu.

13 Şubat 2024 Salı 01:01 - Güncelleme:
Juventus'a evinde soğuk duş!
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Serie A'nın 24. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Lautaro Giannetti'den geldi.

Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu sonuçla birlikte 53 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan lider Inter'in 7 puan gerisine düştü. Udinese ise puanını 22'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Udinese sahasında Cagliari ile karşılaşacak.

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