Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral'dan koronavirüs mesajı

AA 12 Mart 2020 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:39

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.

Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullandı.

Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Serie A'da karşılaşmalar, koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.