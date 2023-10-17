Juventus'ta geleceğin 10 numarası: Kenan Yıldız!

Juventus'un teknik direktörü Massimialiano Allegri'nin daha önce Kenan için yaptığı, "Topu Kenan gibi kontrol eden yok" sözleri hatırlatıldı. İtalyan teknik adamın, bundan sonra Kenan'ı daha fazla kullanacağı ifade edildi.

DAHA FAZLA ŞANS BULACAK

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin ceza almasının beklendiği yazıldı. Bu nedenle takımın teknik direktörü Max Allegri'nin yeni çözümler aradığı ve Kenan'ı orta sahada hücuma dönük bir rolde oynatmayı düşündüğü iddia edildi. İtalyan teknik adamın ayrıca Kenan'dan; ikinci forvet, orta saha, iç ve kanat oyuncusu olarak yararlanmayı planladığı kaydedildi.

10 DAKİKA YETTİ!

Kenan Yıldız'ın, A Milli Takım ile Hırvatistan karşısında ilk kez sahaya çıktığı ve kalitesini göstermesi için 10 dakikanın yettiği aktarıldı. Kenan'ın maçtan sonra da kısa bir süre olsa da hayranı olduğu Luka Modric ile konuşma şansına sahip olduğu belirtildi.

HAKAN'IN KANATLARI ALTINDA



İki futbolcunun Almanya'da yaşayan Türk ailelerden dünyaya gelmeleri nedeniyle aynı geçmişe sahip olduklarının altı çizildi. Hakan ve Kenan'ın Kasın ayındaki Juventus - Inter mücadelesinde ise bu kez rakip olarak sahaya çıkacakları yazıldı.

GELECEĞİN 10 NUMARASI

İspanyol medyasındaki haberde, Juventus'un Kenan'ın gelişimine inandığı ve 'Juventus yönetimi, Kenan'ı geleceğin 10 numarası olarak görüyor' denildi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın, A Milli Takım'da devamlılık göstermeye başladıkları anda, takımın liderleri olacakları öne sürüldü. Real Madrid ve Juventus'un, ülkelerinin futbol geleceği olarak gösterilen 2005 doğumlu iki yıldızı elinde tuttuğu vurgulandı.

4 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması altında 4 maçta sahaya çıktı.