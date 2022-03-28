Juventus'ta Giorgio Chiellini devri kapanıyor

2005'ten beri Juventus forması giyen Giorgio Chiellini için önemli bir iddia geldi.

İtalyan basınına göre, Juventus'un Chiellini ile geçen sezon 2023 yılına kadar sözleşme yapmasına rağmen İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Yıldız savunmacının hem kişisel, hem de profesyonel nedenlerden dolayı Amerika'ya taşınmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ayrıca, 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ilerde Juventus teknik ekibine katılabilmek için ayrılıp daha deneyimli bir şekilde dönmek istediği de kaydedildi.

İtalyan savunmacı bu sezon Juventus ile toplamda 17 maça çıktı.