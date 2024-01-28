Juventus'ta Kenan Yıldız depremi! Teknik direktörü resmen alay etti...

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, evinde ağırladığı Empoli ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 78. dakikada maça dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında ilginç söylemler kullandı.

"KENAN YILDIZ DAHA ÖNCE GİRSE MAÇI KAYBEDERDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplatısında, muhabirler tarafından "Kenan Yıldız daha önce oyuna girse etkisi nasıl olurdu?" sorusuna Allegri, "Kenan daha erken oyuna girebilir miydi? Maçı kaybederdik. Belki 2-1 kaybetmiştik, takım derli toplu diyorlardı. Ben öyle gördüm." açıklamasını yaptı.

Öte yandan milli oyuncunun maça etkisi sorulduğunda Allegri, "Evet, iyi iş çıkardı. Yedek kulübesinde kalarak iyi iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi