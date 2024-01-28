İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta Kenan Yıldız depremi! Teknik direktörü resmen alay etti...
Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız depremi! Teknik direktörü resmen alay etti...

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Empoli 1-1 berabere kaldı. Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, karşılaşmanın ardından sonradan oyuna dahil olan Kenan Yıldız için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kenan Yıldız için söylediği sözler...

28 Ocak 2024 Pazar 00:37 - Güncelleme:
Juventus'ta Kenan Yıldız depremi! Teknik direktörü resmen alay etti...
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, evinde ağırladığı Empoli ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 78. dakikada maça dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında ilginç söylemler kullandı.

"KENAN YILDIZ DAHA ÖNCE GİRSE MAÇI KAYBEDERDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplatısında, muhabirler tarafından "Kenan Yıldız daha önce oyuna girse etkisi nasıl olurdu?" sorusuna Allegri, "Kenan daha erken oyuna girebilir miydi? Maçı kaybederdik. Belki 2-1 kaybetmiştik, takım derli toplu diyorlardı. Ben öyle gördüm." açıklamasını yaptı.

Öte yandan milli oyuncunun maça etkisi sorulduğunda Allegri, "Evet, iyi iş çıkardı. Yedek kulübesinde kalarak iyi iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.