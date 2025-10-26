Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı takımda tutmak istiyor.

JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ

İtalyan ekibi, Real Madrid'in 20 yaşındaki futbolcuya ilgisinin ve transfer haberlerinin ardından harekete geçti.

COMOLLI GÖRÜŞTÜ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta genel direktör olarak görev yapan Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçının ardından Kenan Yıldız'ın ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

Juventus, Kenan Yıldız'ın 2029'da bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

YENİ MAAŞI

Kenan Yıldız, şu anda Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanıyor. Kenan'ı takımda tutmak isteyen Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan'ın maaşını 5-5.5 milyon euro seviyelerine çekmeyi ve bu maaşa bonus eklemeyi düşünüyor.

EN ÇOK KAZANANLARDAN OLACAK

Juventus'ta takımın şu anda en fazla kazanan oyuncusu 6 milyon euro ile Jonathan David. Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan'ı, takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu yapmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.