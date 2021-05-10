10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:59

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre 23 yaşındaki savunmacı, fazla forma şansı bulamadığı için siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istiyor ancak Juventus Merih'i satılamaz futbolcular listene koydu ve takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

Chiellini ve Bonucci'nin ilerleyen yaşları nedeniyle Merih'in takımda önemli bir rolü olduğu belirtilirken, reddedilemeyecek bir teklif gelmesi halinde milli futbolcunun satışına onay verileceği aktarıldı.

Merih Demiral ile Premier Lig ekibi Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği, Serie A ekibi Milan'ın ise Tomori'nin durumuna göre Merih için Juventus'a teklif yapabileceği kaydedildi.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.