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  • Juventus'ta Merih Demiral kararı! ''Reddedilemeyecek bir teklif...''
Spor

Juventus'ta Merih Demiral kararı! ''Reddedilemeyecek bir teklif...''

İtalya Seri A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için başta Everton olmak üzere bir çok takımın transfer etmek istediği belirtildi. İtalyan kulübünün ise Merih Demiral için astronomik teklif gelmediği sürece satışına onay vermeyeceği kaydedildi. Forma şansı az bulan Merih'in ise takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:59
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Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre 23 yaşındaki savunmacı, fazla forma şansı bulamadığı için siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istiyor ancak Juventus Merih'i satılamaz futbolcular listene koydu ve takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

Chiellini ve Bonucci'nin ilerleyen yaşları nedeniyle Merih'in takımda önemli bir rolü olduğu belirtilirken, reddedilemeyecek bir teklif gelmesi halinde milli futbolcunun satışına onay verileceği aktarıldı.

Merih Demiral ile Premier Lig ekibi Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği, Serie A ekibi Milan'ın ise Tomori'nin durumuna göre Merih için Juventus'a teklif yapabileceği kaydedildi.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.

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