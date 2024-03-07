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  • Juventus'ta planlar değişti! Kenan Yıldız'a ilk 11 yolu gözüktü
Spor

Juventus'ta planlar değişti! Kenan Yıldız'a ilk 11 yolu gözüktü

İtalyan ekibi Juventus'un deneyimli teknik direktörü Alegri, Dusan Vlahovic'in yokluğunda taktik değişikliği yapma kararı aldı. Bu durum milli yıldız Kenan Yıldız'a yaradı genç oyuncu için ilk 11 şansı doğdu.

7 Mart 2024 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Juventus'ta planlar değişti! Kenan Yıldız'a ilk 11 yolu gözüktü
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Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Alegri'nin Dusan Vlahovic'in yokluğunda taktik değişikliğini gitme kararı aldığı ve ligde oynanacak olan Atalanta maçında hücum hattında 3'lü dizilişi tercih edebileceği belirtildi.

İtalyan basınından ilbianconero'dan yer alan habere göre; Allegri'nin taktik değişikliğine gitmesi durumunda Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de başlayabileceği ve milli futbolcunun oynamaya hazır olduğu bildirildi.

DİZİLİŞİ DEĞİŞTİRİYOR

Haberde, İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus'un Napoli ile yaptığı maçta siyah-beyazlıların ileride 3'lü dizilişe döner dönmez golü bulduğu ve Allegri'nin de diziliş değişikliğine gitme kararı aldığı ifade edildi.

Napoli maçında cezalı duruma düşen Dusan Vlahovic'in yerinde Atalanta maçında Arkadiusz Milik'in forma giyeceği, Milik'in yanında Chiesa'nın olacağı ve üçlü diziliş olması durumunda da Kenan Yıldız'ın sol kanatta görev yapmasının beklendiği yorumu yapıldı.

KENAN'A ALTERNATİF CAMBIASO

Kenan Yıldız'a alternatif olarak Cambaiso'nun da o bölgede oynayabileceği fakat İtalyan futbolcunun savunma yönünün ön plana çıkması nedeniyle bunun düşük bir ihtimal olduğu yazıldı.

Devre arası transfer döneminde adı Atletico Madrid ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Moise Kean'in takımda 5. hücumcu konumunda olduğu ve forma şansının düşün olduğu ifade edildi.

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