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Spor

Juventus'tan Fagioli'ye destek!

Serie A ekiplerinden Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için ceza alan 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli'ye destek vereceğini duyurdu.

19 Ekim 2023 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Juventus'tan Fagioli'ye destek!
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Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için ceza alan genç futbolcusu Nicolo Fagioli'ye destek vereceğini açıkladı.

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sorgulanan ilk futbolcu olan ve suçunu kabul edip İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile anlaşarak 7 ay men cezası alan Fagioli için kulübü Juventus, bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, FIGC'nin Fagioli ile ilgili duyurusunun dikkate alındığı belirtilerek, "Kulüp, Nicolo Fagioli'ye bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verdiğini ve belirtilen tedavi planının uygulanmasında oyuncuya gerekli yardımı sağladığını teyit eder. Nicolo'nun, kulübü, takım arkadaşları, ailesi ve ona yardımcı olan profesyonellerin desteğiyle tedavi ve eğitim sürecini büyük sorumluluk duygusuyla geçireceğini ve men cezası bittikten sonra geri döneceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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