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Spor

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı

İtalya Serie A ekibi Juventus'un altyapısında forma giyen Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Yıldız ve Dean Hujisen'i A Takım kadrosuna çıkardı.

7 Kasım 2023 Salı 18:15 - Güncelleme:
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı
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Juventus'ta altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ile Dean Huijsen, A Takım kadrosuna dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dean Huijsen ve Kenan Yıldız, 7 Kasım 2023 itibariyle Juventus A Takımı'nın bir parçası olacak." ifadeleri kullanıldı.

BAYERN'DEN JUVE'YE

Daha önce Bayern Münih forması giyen genç oyuncu 12 Temmuz 2022 tarihinde Alman devinden ayrılarak Juventus'a imza attı. Kenan Yıldız'ın İtalyan devi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam edecek.

Milli futbolcu bu sezon Juventus'ta toplamda 5 resmi maçta forma giydi. Kenan Yıldız, ilk milli maçına ise EURO2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiğimiz mücadelede çıkmıştı.

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