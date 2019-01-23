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Juventus'un istediği Marcelo'dan transfere yeşil ışık

Juventus, Cristiano Ronaldo’nun ardından Real Madrid’den Marcelo’yu da transfer etmek istiyor.

  • Star Özel Haber / Tuna TUNCA
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Juventus’un sol bek için ilk tercihinin Marcelo olduğu belirtilirken Brezilyalı futbolcu da transfere yeşil ışık yaktı. Marcelo, Juventus’ta forma giyen vatandaşı Alex Sandro’ya siyah-beyazlılara gelmek istediğini bildirdi.

REAL MADRİD’E MESAJ: JUVENTUS’A GİTMEK İSTİYORUM

Öte yandan Real Madrid’e de menajeri aracılığıyla haber gönderen Brezilyalı sol bek, “Bana teklif yaparlarsa kolaylık sağlayın. Juventus’a gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Marcelo, 2017 Eylül’ünde Real Madrid ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı.

Real Madrid formasıyla bu sezon toplam 16 maça çıkan Brezilyalı sol bek, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

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