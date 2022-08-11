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Spor

Juventus'un yeni transferi Filip Kostic, İtalya'ya geldi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Eintracht Frankfurt'la transferi için anlaşmaya vardığı Filip Kostic, İtalya'ya geldi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
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Juventus, takıma yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Torino ekibi, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in transferi konusunda hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağladı ve Sırp futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İtalya'ya getirdi.

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Juventus'un bu transfer için Frankfurt'a 15-16 milyon euro arası bir bonservis bedeli ödemesi beklenirken İtalyan ekibinde forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Luca Pellegrini'nin de bu anlaşma dahilinde kiralık olarak Frankfurt'a katılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt ile 43 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Filip Kostic, bu maçlarda 7 gol 13 asistlik katkıda bulunmuş ve takımının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında da önemli rol oynamıştı.

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