Kabus gibi! Yusuf Yazıcı'nın kaderi değişmiyor: Başı yine aynı dertte

Bu yaz Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinde de sakatlandı. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta sakatlandı.

YUSUF YAZICI, İLK MAÇINDA SAKATLANDI

Trabzonspor'un bu yaz Lille'den kiralık olarak renklerine bağladığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerle çıktığı ilk maçta Ferencvaros maçında sakatlandı. Karadeniz ekibi, milli oyuncunun sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

YUSUF YAZICI, SAKATLIKLARDAN KURTULAMIYOR

Kariyeri boyunca sakatlıklardan yüzü bir türlü gülmeyen Yusuf Yazıcı, 2019'da Lille'de yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle 128 gün sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz yaz da CSKA Moskova'da sakatlanan Yusuf Yazıcı, 34 gün futbol oynayamadı. Milli oyuncunun bordo-mavililerde yaşadığı sakatlıktan ne zaman döneceği ise henüz belli değil.