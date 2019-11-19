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Kabusun son halkası Babel

Falcao ve Andone’den sonra Hollandalı futbolcu da milli takım kampında sakatlandı. Dizi şişen Babel kadrodan çıkartıldı. Forvet hattı çöken Aslan, Başakşehir maçına Adem Büyük ile çıkacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’in 12. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir’le Türk Telekom Stadı’nda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da sakatlık kabusu bitmiyor. Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’dan uzun süredir yararlanamayan, Rumen golcüsü Florin Andone’yi de Gaziantep FK ile oynanan mücadelede sakatlığa kurban veren Cim-Bom’a bir kötü haber de Babel’den geldi.

KONTROLLER İSTANBUL’DA

Hollanda Milli Takımı’nın EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan tecrübeli oyuncu, milli takım kadrosundan çıkartıldı. G.Saray’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Babel’in sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncumuzun İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak” denildi.

YENİ FORVET ADEM BÜYÜK

Yaşanan bu gelişme, Falcao ve Andone’nin yokluğunda Başakşehir karşısında Babel’i forvette oynatmayı düşünen Fatih Terim’in de bütün planlarını alt üst etti. Deneyimli teknik adamın, elinde kalan tek forveti Adem Büyük’ü zorlu karşılaşma için hazırlamaya başladığı öğrenilirken, 17 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı’nın yedek kulübesinde oturacağı bildirildi.

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