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Kadıköy boğası Muriç

Sarı-Lacivertliler’in Kosovalı forveti, ligde forma giydiği 13 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yaptı. 21 golle 2019’un en çok gol atan ismi olan Muriç, krallık yarışında da zirvede yer alıyor.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’NİN sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç, attığı gollerle hem takımını sırtlıyor hem de Sarı-Lacivertliler’in yeni kralı olma yolunda hızla ilerliyor. Kanarya’da ilk hafta Gaziantep ağlarını havalandıran Kosovalı yıldız, Başakşehir, A.Gücü, Denizli, Konya, Kasımpaşa (2) ve G.Birliği (2) maçlarında da rakip ağları sarsıp ligde 9 gole ulaştı.

2019’UN EN ÇOK GOL ATAN İSMİ

Türkiye Kupası’nda 1 ve Kosova Milli Takımı’nda da 4 olmak üzere 14 gole imza koyan Muriç, geçen sezon Ç.Rize’de attığı 12 golle birlikte 2019 yılında Süper Lig’de toplam gol sayısını 21’e çıkartarak bu alanda zirvede yer aldı. 25 yaşındaki forveti 20 golle Papis Cisse, 16 golle Burak Yılmaz takip ediyor. Vedat Muriç gol krallığı yarışında ise Jahovic ve Cisse ile zirveyi paylaşıyor.

SEN NASIL BİR KRALSIN VEDAT

Fenerbahçe, Vedat Muriç’in gol attığı 7 maçın hepsini kazanırken, Kosovalı oyuncu attığı gollerin 6’sını 1’i kupa olmak üzere Ülker Stadı’nda kaydetti. Bu arada Fenerli yıldızın eşi Edibe Muriç’in G.Birliği’ne attığı gol sonrası “Kafana kurban” ve ikinci golün ardından da “Sen nasıl bir KRALsın” şeklindeki paylaşımları Sarı-Lacivertli taraftarların büyük beğenisini topladı

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