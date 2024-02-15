Fenerbahçe geride bıraktığımız haftada Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Özellikle iç sahadaki kayıplar bu kritik yarışta can yakıyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de kaybettiği 11 puanın 9'unu Kadıköy'de rakiplerine kaptırdı. Yediği 20 golün 15'i de yine taraftarı önünde.

İSMAİL KARTAL ÇARE ARIYOR

Teknik direktör İsmail Kartal bu sorunlara bir çare bulmak için kurmaylarıyla başbaşa verdi. Deneyimli çalıştırıcı, öncelikle bu 'kırılgan durumu' ortadan kaldırmaya çalışacak. Bunun için takımın tecrübeli isimleri Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Leonardo Bonucci gibi isimlerden yardım alacak.

TRİBÜN GRUPLARIYLA TEMAS KURULACAK

Yönetim de Kadıköy'ün sezon başındaki gibi yeniden 'geçilmez kale' olması için tribün gruplarıyla temas kuracak. Kadıköy'de maçların son bölümündeki sessizlik veya oyuncuları telaşa sürükleyen sesler takımı olumsuz etkiliyor.