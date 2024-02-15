İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7593
  • EURO
    33,073
  • ALTIN
    1970.91
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadıköy yine ''kale'' olacak! Tribün gruplarıyla görüşülecek
Spor

Kadıköy yine ''kale'' olacak! Tribün gruplarıyla görüşülecek

Bu sezon en büyük puan kaybını taraftarı önünde yaşayan Fenerbahçe'de bu duruma çare aranıyor. Teknik direktör İsmail Kartal takımın deneyimli isimlerin destek alacak. Sarı lacivertli yönetim ise tribün gruplarıyla temasa geçecek. İşte detaylar...

Sabah15 Şubat 2024 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Kadıköy yine ''kale'' olacak! Tribün gruplarıyla görüşülecek
ABONE OL

Fenerbahçe geride bıraktığımız haftada Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Özellikle iç sahadaki kayıplar bu kritik yarışta can yakıyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de kaybettiği 11 puanın 9'unu Kadıköy'de rakiplerine kaptırdı. Yediği 20 golün 15'i de yine taraftarı önünde.

İSMAİL KARTAL ÇARE ARIYOR

Teknik direktör İsmail Kartal bu sorunlara bir çare bulmak için kurmaylarıyla başbaşa verdi. Deneyimli çalıştırıcı, öncelikle bu 'kırılgan durumu' ortadan kaldırmaya çalışacak. Bunun için takımın tecrübeli isimleri Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Leonardo Bonucci gibi isimlerden yardım alacak.

TRİBÜN GRUPLARIYLA TEMAS KURULACAK

Yönetim de Kadıköy'ün sezon başındaki gibi yeniden 'geçilmez kale' olması için tribün gruplarıyla temas kuracak. Kadıköy'de maçların son bölümündeki sessizlik veya oyuncuları telaşa sürükleyen sesler takımı olumsuz etkiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.