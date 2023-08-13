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Spor

Kadıköy'de futbolcuların ıslıklanmasına müsaade edilmeyecek

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de oynanacak Gaziantep FK maçında futbolculara tepki gösterilmesi durumunda, protesto eden taraftarlara müdahalede bulunacak.

Sabah13 Ağustos 2023 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Kadıköy'de futbolcuların ıslıklanmasına müsaade edilmeyecek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu bugün Kadıköy'de Gaziantep FK maçıyla açacak.

İRFAN'A TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ!

Sarı-lacivertliler, 6 Şubat depremiyle ligden çekilen ve 6 ay sonra geri dönen rakibini yenerek Avrupa'da olduğu gibi ligde de güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Konferans Ligi'nde oynanan son Maribor maçında İrfan Can Kahveci'nin ıslıklanması camiada tepkileri beraberinde getirmişti. Bu durum tribün gruplarını harekete geçirdi.

MÜDAHALE EDİLECEK!

Sosyal medyadan organize olan sarı-lacivertliler, tribünde herhangi bir futbolcunun ıslıklanmasına müsaade edilmeyeceği, eylemde bulunanlara müdahale edileceği şeklinde paylaşımları yapmaya başladı.

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