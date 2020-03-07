Kadıköy'de galip yok

07 Mart 2020 Cumartesi 22:02 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 22:02

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, 22. dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, 44. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve hakem Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Denizlispor adına penaltıyı kullanan Radoslaw Murawski, 45. dakikada skoru eşitledi.

Denizlispor'u öne geçiren golü 75. dakikada Mustafa Yumlu attı. Fenerbahçe adına beraberlik golünü ise 90+2. dakikada Serdar Aziz attı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 2 haftasını 2 galibiyetle geçen Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte son 6 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı ve puanını 40 yaptı. Denizlispor ise puanını 28'e çıkardı.

Fenerbahçe, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Sarı lacivertlilerde kırmızı kart gören Tolgay Arslan ile birlikte sarı kart cezalısı durumuna düşen Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FENERBAHÇE, 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına göre Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, kadrosunda Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri yarı final ilk maçına göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11'de görevlendirildi.

Luiz Gustavo, stoperde görev yaptı. Sezon başından beri savunma hattında istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, bu bölgede genel olarak Jailson görevlendiriliyordu. Yukatel Denizlispor karşılaşmasında Serdar Aziz'in stoperdeki partneri Luiz Gustavo olurken, Jailson ligde 9 maç sonra yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü. Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.

FERDİ 11'DE, ÖMER FARUK KADRODA

Fenerbahçe'de genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu. Geçen sezon başı transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosuna girdi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor karşısında 21 kişilik kadroya girerek ilk profesyonel maç heyecanını yaşadı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırması esnasında önce Ömer Faruk'a seslendi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette'in yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç, kadroda yer almadı.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Denizlispor maçına fazla ilgi göstermedi. Sezon başından beri tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ilk kez tribünlerde bu kadar boşluk bıraktı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, İdlib şehitlerini unutmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, maraton tribününün sağ üst tarafında büyük bir Türk bayrağı açtı. Ayrıca o bölgedeki Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Türk bayrakları açtı. Öte yandan, karşılaşma öncesinde Ülker Stadı'nda müzik çalınmadı.