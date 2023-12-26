Kadıköy'de ibre tersine döndü!

Galatasaray'ın son zamanlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

Ezeli rakibini 2020'de 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 20 yıllık kazanamama serisine son veren sarı-kırmızılı takım son 7 maçta ise rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

Ezeli rakibinden son 3 maçta gol yemeyen Okan Buruk'un öğrencileri, son 3 maçta kalesine isabetli şut bile çektirmedi. Fenerbahçe, pazar günkü maçta çektiği 5 isabetsiz şut, 0.2 xG (gol beklentisi) ile de sezonun en kısır maçlarından birini oynadı. Sarı- Lacivertliler ayrıca 1981'den bu yana ilk kez üst üste üç Galatasaray maçında gol atamadı.