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Spor

Kadıköy'de ibre tersine döndü!

Trendyol Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Kadıköy'de sarı-kırmızılılara karşı yıllarca mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe son maçlarda ezeli rakibine diş geçiremedi.

Takvim26 Aralık 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
Kadıköy'de ibre tersine döndü!
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Galatasaray'ın son zamanlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

Ezeli rakibini 2020'de 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 20 yıllık kazanamama serisine son veren sarı-kırmızılı takım son 7 maçta ise rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

Ezeli rakibinden son 3 maçta gol yemeyen Okan Buruk'un öğrencileri, son 3 maçta kalesine isabetli şut bile çektirmedi. Fenerbahçe, pazar günkü maçta çektiği 5 isabetsiz şut, 0.2 xG (gol beklentisi) ile de sezonun en kısır maçlarından birini oynadı. Sarı- Lacivertliler ayrıca 1981'den bu yana ilk kez üst üste üç Galatasaray maçında gol atamadı.

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