Fenerbahçe'nin Olympiakos'la oynadığı Konferans Ligi çeyrek final maçını Avrupa'dan 34 kulübün scoutları tribünden takip etti. Birçok oyuncu için raporlar tutuldu. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski yakın markaja alındı.

KADIKÖY'E GÖZLEMCİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u ağırladığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına adeta scout akını vardı. Avrupa'nın önde gelen 34 kulübünün yetkilileri zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti. Gözlemciler, Fenerbahçeli birçok oyuncuyu mercek altına aldı.

LİSTE BAŞINDA 2 İSİM VAR

Bu oyuncuların başında ise Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu geliyor. İspanyol basınına göre; Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Burnley, Leicester City, Arsenal, Wolverhamton, Watford ve Everton'ın 24 yaşındaki sol beki izlediği belirtildi.

ARSENAL ISRARCI

Özellikle İngiliz devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katma konusunda oldukça ısrarcı... Sol bek takviyesi planlayan Ada temsilcisi, sezonun sona ermesinin ardından somut adımları atacak. Transferde ciddi olan Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.

SZYMANSKI İÇİN 3 DEV

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Tottenham, Napoli ve Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor.