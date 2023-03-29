Kadın A Milli Takım kadrosu açıklandı

Azerbaycan ile 8-11 Nisan tarihlerinde deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Necla Güngör Kıragası'nın teknik direktörlüğündeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Senem Pınar Özer (Fatih Vatan Spor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Berna Yeniçeri, İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi), Kezban Tağ, Gülbin Hız, Eda Karataş, Ece Tekmen (ALG Spor), Cansu Gürel (Fenerbahçe)

Orta Saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi), Büşra Kuru (SC Sand), Busem Şeker, Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük)

Forvet: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi), Benan Altıntaş (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Neslihan Demirdöğen, Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

Ay-yıldızlı ekip, 2 Nisan'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve 7 Nisan'da Bakü'ye gidecek.

