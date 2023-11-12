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Spor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbinin kazananı Galatasaray

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı sarı kırmızılı ekip 90+8'de bulduğu 2. golle kazandı.

12 Kasım 2023 Pazar 16:14 - Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbinin kazananı Galatasaray
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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