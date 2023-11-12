Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbinin kazananı Galatasaray

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.