Kadın Futbol Süper Ligi'nde kura heyecanı

8 Aralık 2021 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:46

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kura çekimi Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.00'de başlayacak.

Kura çekimine TFF ve Turkcell yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.

12'ŞER TAKIMLI 2 GRUP

Toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arası 13-24 Şubat 2022 olacak ligde normal sezon 4 Mayıs 2022'de sona erecek.

Ligde play-off ve play-out'lar 12-13 Mayıs 2022'da başlayacak ve final 11 Haziran 2022'de oynanacak.