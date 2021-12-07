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Spor

Kadın futbolunda ilk derbi heyecanı

Türk sporuna damga vuran ve 'zıt kardeşler' olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.

AA7 Aralık 2021 Salı 19:49 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 19:49
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İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

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