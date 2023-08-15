İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0604
  • EURO
    29,6021
  • ALTIN
    1657.18
  • BIST100
    7697.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın voleybolunda 33. Avrupa Şampiyonası heyecanı
Spor

Kadın voleybolunda 33. Avrupa Şampiyonası heyecanı

Voleybolda bu yıl Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 33. kez gerçekleştirilecek.

AA15 Ağustos 2023 Salı 11:47 - Güncelleme:
Kadın voleybolunda 33. Avrupa Şampiyonası heyecanı
ABONE OL

AA'nın, 33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin hazırladığı ve 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek dosya haberlerin ilkinde turnuva tarihindeki şampiyon ülkeler ele alındı.

İlki 1949 yılında düzenlenen ve o dönemki adlarıyla Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya'nın yanı sıra Polonya, Romanya, Fransa ve Macaristan olmak üzere 6 ülkenin katıldığı turnuvayı Sovyetler kazandı.

Sonraki yıllarda katılımcı ülke sayısı giderek artarken şampiyonanın ilk 17 yılında Sovyetler Birliği toplam 13 kez kupaya uzanarak bir rekora imzasını attı.

RUSYA 6 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Şampiyonanın ilk yıllarında daha az ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvalara dönemin ülkesi Sovyetler Birliği adeta damgasını vururken, Sovyetler'in dağılmasıyla bu kez Rusya elde ettiği şampiyonluklarla ön plana çıktı.

1993, 1997, 1999, 2001, 2013 ve son olarak da 2015'te şampiyonluğa ulaşan Rusya, son 3 şampiyonada ise şampiyonluk hedefinin uzağında kaldı.

İTALYA VE SIRBİSTAN'IN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR

2000'li yıllara girildiğinde Rus ekolünün hegemonyasını kıran İtalya ve Sırbistan üçer şampiyonluk elde etti. Söz konusu dönemde Polonya'nın da 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Organizasyonun son şampiyonu İtalya (2021), öncesinde 2007 ve 2009'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

2011'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Sırbistan, 2017 ve 2019'da da zirvenin sahibi oldu. Polonya da 2003 ve 2005'te şampiyonluğa adını yazdırdı.

VOLEYBOLUN AVRUPA ŞAMPİYONLARI

Doğu Almanya'nın (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) 2, Bulgaristan, Hollanda ve Çekoslovakya'nın birer şampiyonluğunun bulunduğu Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yıllara göre şampiyonlar şöyle:

YILDÜZENLENEN ÜLKEŞAMPİYON
1949ÇekoslovakyaSovyetler Birliği
1950BulgaristanSovyetler Birliği
1951FransaSovyetler Birliği
1955RomanyaÇekoslovakya
1958ÇekoslovakyaSovyetler Birliği
1963RomanyaSovyetler Birliği
1967TürkiyeSovyetler Birliği
1971İtalyaSovyetler Birliği
1975YugoslavyaSovyetler Birliği
1977FinlandiyaSovyetler Birliği
1979FransaSovyetler Birliği
1981BulgaristanBulgaristan
1983Doğu AlmanyaDoğu Almanya
1985HollandaSovyetler Birliği
1987BelçikaDoğu Almanya
1989Batı AlmanyaSovyetler Birliği
1991İtalyaSovyetler Birliği
1993Çek CumhuriyetiRusya
1995HollandaHollanda
1997Çek CumhuriyetiRusya
1999İtalyaRusya
2001BulgaristanRusya
2003TürkiyePolonya
2005HırvatistanPolonya
2007Belçika-Lüksemburgİtalya
2009Polonyaİtalya
2011Sırbistan-İtalyaSırbistan
2013Almanya-İsviçreRusya
2015Belçika-HollandaRusya
2017Azerbaycan-GürcistanSırbistan
2019Türkiye-Polonya-Macaristan-SlovakyaSırbistan
2021Sırbistan-Bulgaristan-Hırvatistan-Romanyaİtalya
2023Belçika-İtalya-Almanya-Estonya?

  • Kadın voleybolu
  • Avrupa Şampiyonası
  • Belçika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.