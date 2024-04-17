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Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde zafer Fenerbahçe'nin! Namağlup şampiyon oldular

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 80-56'lık skorla kazanan sarı lacivertliler sezonu namağlup şampiyon olarak tamamladı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde zafer Fenerbahçe'nin! Namağlup şampiyon oldular
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seride 3-0 öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

Serinin İstanbul'daki ilk 2 maçında rakibini 99-76 ve 85-64'lük skorlarla geçen Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki 3. karşılaşmayı da kazanarak ligdeki 18. şampiyonluğunu kazandı.

Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa erişen Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, karşılaşmanın sonunda sevinç yaşadı.

Sezona FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı alarak başlayan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ligde de mutlu sona ulaşarak 4. kupasını elde etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14 Nisan'daki finalinde şampiyonluk kupasını kaldırdığı Servet Tazegül Spor Salonu'nda parkeye çıkan Fenerbahçe, ÇBK Mersin karşısında ilk 5 dakikayı 12-9 geride tamamladı. Mabrey ve Copper ile sayılar bulan rakibine Collier'in pota altındaki etkili oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe, ilk periyotu 21-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta Sevgi Uzun'un skora katkı vermesiyle farkı 6'ya (31-25) çıkaran sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 38-30'luk üstünlükle gitti.

Fenerbahçe, hem savunma sertliğini hem de rakip potadaki baskını artırdığı üçüncü periyotu 62-42 önde tamamladı.

İyi oyununu 4. periyot da sürdüren ve son bölümde genç oyuncularına şans veren Fenerbahçe, karşılaşmayı 80-56 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun Yurttaş

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Copper 22, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı

Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 18, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Collier 16, McBride 6, Sevgi Uzun 17, Duygu Özen, Selin Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 17-21

Devre: 30-38

3. Periyot: 42-62

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