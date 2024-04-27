İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadro değerleri arasında dev uçurum! Kadıköy'de 12 milyarlık tarihi derbi
Spor

Kadro değerleri arasında dev uçurum! Kadıköy'de 12 milyarlık tarihi derbi

Fenerbahçe bu akşam sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi iki takım arasında kadro farklı dikkat çekiyor. Kadro değeri olarak sarı lacivertli ekip Kara Kartal'a fark atmış durumda. İşte detaylar...

Sabah27 Nisan 2024 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Kadro değerleri arasında dev uçurum! Kadıköy'de 12 milyarlık tarihi derbi
ABONE OL

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertliler açık ara önde...

Transfermarkt'ın verilerine göre kanaryanın kadrosunda yer alan futbolcular 201 milyon 450 bin euroluk değere sahip.

Kara Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 138 milyon 730 bin euro.

Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL.

FARK 62 MİLYON EURO

Dev derbide sahanın en değerli oyuncuları 20'şer milyon euro ile sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu olacak. Kanaryanın, Brezilyalı oyuncusu Fred de 19 milyon euro ile takım arkadaşlarını izliyor.

Beşiktaş'ın en değerli futbolcuları ise 16'şar milyon euro ile Gedson Fernandes ve devre arasında Braga'dan alınan Al-Musrati...

Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan 62 milyon euro daha pahalı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.