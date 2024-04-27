Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertliler açık ara önde...

Transfermarkt'ın verilerine göre kanaryanın kadrosunda yer alan futbolcular 201 milyon 450 bin euroluk değere sahip.

Kara Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 138 milyon 730 bin euro.

Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL.

FARK 62 MİLYON EURO

Dev derbide sahanın en değerli oyuncuları 20'şer milyon euro ile sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu olacak. Kanaryanın, Brezilyalı oyuncusu Fred de 19 milyon euro ile takım arkadaşlarını izliyor.

Beşiktaş'ın en değerli futbolcuları ise 16'şar milyon euro ile Gedson Fernandes ve devre arasında Braga'dan alınan Al-Musrati...

Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan 62 milyon euro daha pahalı.