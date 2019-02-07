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Kagawa: Bana burada 4 ay yetmeyecek

Antalyaspor maçında attığı 2 gol için “Rüya gibiydi” diyen orta saha oyuncusu, “Kiralık olarak buradayım. İstanbul güzel bir şehir. Stat muhteşem. Taraftar büyüleyici. Sezon sonu kalmam için her şey var” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’TA Japon rüzgarı esiyor. Transferin son gününde Borussia Dortmund takımından kiralanan Kagawa, çok kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken, Japon basınına Beşiktaş ve Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Kagawa “Rüyada gibiyim” dedi.

KALMAK İSTİYORUM

29 yaşındaki orta saha oyuncusu “Taraftarın ilgisi süper. Vodafone Park harika. Arkadaşlık üst düzey. Antalya maçında attığım 2 golden sonra herkes beni konuşuyor. Kiralık geldim ama sezon sonu kalmam için her şey var. Bana burada 4 ay yetmeyecek” diye konuştu.

İSTANBUL’A BAYILDIM

Teknik Direktör Şenol Güneş ile uyum içinde çalıştığını, Başkan Fikret Orman’ın kendisine çok yakınlık gösterdiğini söyleyen Kagawa “İstanbul harika bir şehir. Boğaz manzarası beni cezbetti. Yemekleri de harika. G.Saraylı Nagatomo bana burada rehberlik yapıyor” dedi.

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