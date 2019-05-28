Japon sponsoru olan Kartal için Fransız medyası çarpıcı bir iddiada bulundu. Habere göre Beşiktaş, Marsilya forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşüyor. Bu transfere bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın aracılık yaptığını duyurdu. Savunmanın sağ ve solunda forma giyebilen Sakai hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor. Avrupa'daki ilk deneyimini Hannover 96 formasıyla yaşayan tecrübeli oyuncu 2016 yılında bedelsiz olarak Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Sakai'nin sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. Sakai'nin transfermarkt.com verilerine göre güncel değeri 8 milyon Euro.

55 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hiroki Sakai, 55 kez Japonya Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı.

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