29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8743
  • 6,5971
  • 252.971
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kagawa’dan yeşil ışık

Eljif’e talip olan Dortmund’un takasta kullanmak için Kanarya’ya önerdiği Japon futbolcu, “Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak bakıyorum” diyerek Fenerbahçe’ye açık kapı bıraktı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GEÇEN sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa yeniden Süper Lig’e dönebilir. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’a talip olan Borussia Dortmund kulübü, transfer görüşmeleri sırasında Kagawa’yı da Sarı-Lacivertli takıma takasta kullanılmak üzere önermişti. Fenerbahçe cephesinden bu konuda henüz Alman ekibine bir cevap verilmese de Japon futbolcu, Kanarya’da forma giyebileceğini açıkladı. Kagawa Alman basınına konuşurken, “Türkiye’de güzel günler geçirdim. Yeniden Süper Lig’de forma giymek benim için de güzel olur” diyerek, gelebileceğini vurguladı.

Düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sıcak hava nedeniyle 184 kişi öldü

Sıcak hava nedeniyle 184 kişi öldü

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Önce itiraf etti, sonra kurbanlarının resmini çizdi!

Önce itiraf etti, sonra kurbanlarının resmini çizdi!

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA