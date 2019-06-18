Kagawa’dan yeşil ışık
Eljif’e talip olan Dortmund’un takasta kullanmak için Kanarya’ya önerdiği Japon futbolcu, “Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak bakıyorum” diyerek Fenerbahçe’ye açık kapı bıraktı.
- Star Spor
GEÇEN sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa yeniden Süper Lig’e dönebilir. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’a talip olan Borussia Dortmund kulübü, transfer görüşmeleri sırasında Kagawa’yı da Sarı-Lacivertli takıma takasta kullanılmak üzere önermişti. Fenerbahçe cephesinden bu konuda henüz Alman ekibine bir cevap verilmese de Japon futbolcu, Kanarya’da forma giyebileceğini açıkladı. Kagawa Alman basınına konuşurken, “Türkiye’de güzel günler geçirdim. Yeniden Süper Lig’de forma giymek benim için de güzel olur” diyerek, gelebileceğini vurguladı.
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