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Spor

Kaka'nın en unutamadığı maç: ''İstanbul finali''

Brezilyalı yıldız Kaka Leite gerçekleştirdiği söyleşide İstanbul'da kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalini unutmadığını söyledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 23:42
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Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini de es geçmedi.

Brezilyalı efsane, kariyerinin en güzel günlerinin Milan'da geçtiğini belirtirken, "Kariyerimdeki en iyi anılarım hep Milan'dan. 2007'de Şampiyonlar Ligi, Ballon d'Or, FIFA Yılın oyuncusu ödülü." dedi.

EN İYİSİ FENOMEN RONALDO

Kariyerinin en kötü anısı sorulunca da Kaka, "2005, İstanbul. Daha fazla konuşmaya gerek yok" cevabını verdi.

Milan, İstanbul'da 3-0 öne geçtikten sonra finali Liverpool'a penaltılarda kaybetmiş ve tarihe geçmişti.

Birlikte oynadığı en iyi oyuncular sorulan Kaka, "Fenomen oyuncularla oynadım ancak Ronaldo en iyisiydi. Sonra Ronaldinho diyebilirim. Onunla çok karşılaştım" ifadelerini kullandı.

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