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Spor

Kaleci Lung'un Fenerbahçe maçı üzüntüsü

Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Silviu Lung'un Fenerbahçe maçında performansı takımı için yeterli olmadı.

IHA14 Haziran 2020 Pazar 13:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 13:51
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Hes Kablo Kayserispor’da Fenerbahçe maçında alınan 2-1’lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Fenerbahçe karşısında 1 dakikada 2 gol yiyerek mağlup olan Sarı-Kırmızılılarda Rumen kaleci Silviu Lung çabası puan için yeterli olmadı. Her iki yarıda yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çeken Lung, maç sonunda takımına puan getirememenin üzüntüsü yaşadı.

Bu sezon ligde en çok kurtarış yapan kaleci arasında yer alan Silviu Lung, "Fenerbahçe maçında kazanan taraf olmalıydık. İyi oynadık. Gol bulduk. Daha çok gol bulabilirdik. Atamadık. Sonra şanssız goller yedik. Son dakikalarda daha dikkatli olup kazanmalıydık. Çok üzgünüm" dedi.

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