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Spor

Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil, oyuncularım kaliteyi gösterdi

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.

25.01.2020  22:46 - Güncelleme: 25.01.2020  22:46

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.

İşte o sözler...

"KALİTE TESADÜF DEĞİLDİ"

Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.

"FENERBAHÇE'Yİ ELAZIĞ'A GÖTÜREBİLİRİZ"

Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. Türkiye deprem bölgesinde. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız.

"FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM"

"Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür"

Arama kurtarma görevlisinin enkaz altındaki bir depremzedeyle görüşme anı

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