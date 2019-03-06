'Kalitenizi gösterin'

GALATASARAY, Süper Lig’in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Türk Telekom’da Antalyaspor’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim, önceki gün olduğu gibi dün de futbolcularıyla mini bir toplantı yaparak, Antalya maçına yönelik uyarılarda bulunduğu bildirildi.

G.BİRLİĞİ MAÇINI HATIRLAYIN

Erzurum’da kaybedilen 2 puanın faturasını takımına kesen Terim’in, “Geçen sene de Gençlerbirliği’ne deplasmanda 1-0 yenilmiştik. Ancak sonrasındaki bölümde 6’da 6 yaparak şampiyon olduk. Bu kez bitime 10 hafta var. Yani ortada alınacak 30 puan var. Kendimize inanırsak yine başarabiliriz. Öncelikle Antalya maçında çıkın kalitenizi ve gücünüzü herkese gösterin” dediği öğrenildi.