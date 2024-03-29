Kalması için herkes devreye girdi! Dries Mertens'e bir baskıda takım arkadaşlarından

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan yeni sezonun kadrosu adına çalışmalarda bulunuyor. Bu anlamda Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki ana konu Dries Mertens'in durumu...

DEVAM ETME SİNYALİ

Bu sezon Galatasaray'ın performansıyla fark yaratan isimlerinin başında gelen Dries Mertens, geçtiğimiz gün kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın Antalya kampında konuşan Belçikalı yıldız, "Son zamanlarda çok fazla haber çıkıyor. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Burada olabilir, başka bir yerde de olabilir. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN BASKI!

Fanatik'in haberine göre; Mayıs ayında 37 yaşına girecek olan Dries Mertens, son röportajında 1 yıl daha futbol oynama fikrine artık sıcak baktığını söyledi. Teknik direktör Okan Buruk'un da yardımcı antrenör/oyuncu olarak kadrosunda tutmak istediği Belçikalı yıldıza bir baskı da takım arkadaşlarından geldi.

LA GALAXY'DEN 1+1 YILLIK ÖNERİ

Öte yandan Takvim'in haberine göre; 36 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeleri bir süredir takip eden LA Galaxy'nin, Dries Mertens'e 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Galatasaray da yıldız oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.

KAYITSIZ KALMASI GÜÇ

Galatasaray'daki tüm futbolcular tarafından en çok sevilen isim olan Mertens, bu baskıya kayıtsız kalamayacak gibi görünüyor. Yurt dışından da transfer teklifleri aldığı belirtilen tecrübeli futbolcunun Cim Bom'da yola devam etmesi için yönetim önümüzdeki haftalarda yeni bir kontrat önerisi sunacak.