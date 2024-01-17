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Spor

Kalvin Phillips için sıraya girdiler!

Manchester City'de fazla forma şansı giyemediği için takımdan ayrılmak isteyen Kalvin Phillips'in talipleri bitmiyor. İngiliz oyuncu için 6 kulübün devrede olduğu iddia edildi.

17 Ocak 2024 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
Kalvin Phillips için sıraya girdiler!
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Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'in talipleri artıyor.

Telegraph'ın haberine göre, daha fazla süre almak istediği için ayrılma kararı alan Kalvin Phillips'e 6 kulüp takip oldu.

İspanyol devlerinden Barcelona ve Atletico Madrid'in oyuncu için transfer yarışına girdiği belirtildi.

İngiliz oyuncuyla Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham United ve Newcastle United, İtalya'dan ise Juventus ilgileniyor.

EURO2024'te oynamak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, milli takım hocası Gareth Southgate'in gözündeki yerini kaybetmemek adına İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Başarılı İngiliz oyuncunun hangi takıma gideceği önümüzdeki haftalarda netleşecek. Öte yandan haberde City'nin Phillips'e ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

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