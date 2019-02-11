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Kameni'den Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama

Sezon başında kontenjanda yer açmak için lisansı askıya alınan, devre arasında ise Eskişehir'e gitmeyince Samandıra'dan Dereağzı'na yollanan Carlos Kameni'nin keyfi yerinde.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kamerunlu file bekçisi, Comolli'ye "Gitmemi istemiyorsanız paramı ödeyin" diyerek rest çekti.
 
ONUN İÇİN SORUN YOK
 
Fenerbahçe'den yılda 2.2 milyon euro kazanan bir sezon daha aynı rakamı cebine koyacak olan Kamerunlu kaleci kendisine yapılan, "Kariyerini yeniden harekete geçir. Parayı düşünme" tavsiyelerine, 35 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Yeteri kadar kariyer yaptım. Bundan sonra ailemi düşüneceğim. Param ödendiği sürece F.Bahçe'de herhangi bir sıkıntı yaşamam" cevabını veriyor.
 
Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü döneminde La Liga ekibi Malaga'dan bedelsiz olarak alınan Kameni ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştı
 
 
 
 
 

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