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Spor

Kamerun Milli Takımı'nda Andre Onana krizi

Afrika Kupası'nda mücadele eden Kamerun Milli Takımı'nda Andre Onana'nın Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile tartışma yaşadığı belirtildi.

24 Ocak 2024 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
Kamerun Milli Takımı'nda Andre Onana krizi
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Manchester United'da sezonun en konuşulan isimlerinden biri olan Andre Onana, Kamerun Milli Takımı'nda da en çok konuşulan isimlerin başında yer alıyor.

Sport News Afrika'nın haberine göre; Andre Onana, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nda Gambiya ile oynayacağı üçüncü grup maçı öncesi yedek bırakılmasına sinirlenerek öfkesini kaybetti.

Tecrübeli kalecinin, maç sabahı yedek kulübesinde bekleyeceğinin söylenmesi üzerine Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile görüştüğü ve Eto'o ile tartışma yaşadığı belirtildi.

Haberde, Başkan Eto'o'nun Onana'nın söylediği sözlere hiçbir karşılık vermediği ancak Onana'nın oldukça sinirli olduğu ifade edildi.

Ayrıca, yıldız kalecinin yedek bırakılması kararının tamamıyla Kamerun Milli Takımı teknik direktörü Rigobert Song tarafından verildiği belirtildi.

Onana, Kamerun'un Gine'ye karşı oynadığı grubun ilk maçını kaçırmış, Senegal'e karşı oynanan ikinci maçta ilk 11'de yer almıştı.

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