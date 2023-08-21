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Spor

Kanarya yeni yıldızını İspanya'da buldu! Fenerbahçe'de hedef Lucas Ocampos

Bu sezon 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yeni yıldızını İspanya'da buldu. Sarı lacivertli ekip 29 yaşındaki deneyimli orta saha Lucas Ocampos'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Kanarya yeni yıldızını İspanya'da buldu! Fenerbahçe'de hedef Lucas Ocampos
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Ligde ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk isteyen Fenerbahçe kollarını sıvamış durumda. Sarı-lacivertlilerin şu an öncelikli olarak gördüğü mevki kaleci ve orta sahaydı. Ama her geçen gün Kanarya'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlileri UEFA Konferans Ligi Kupası'nı istemesinden dolayı Avrupa kupalarında tecrübeli isim istiyor. Kanarya istediği oyuncuyu İspanya'da buldu.

LUCAS OCAMPOS

Fenerbahçe, Sevilla'dan Lucas Ocampos'u istiyor. Yıldız oyuncunun kariyerinde İspanyol kulübü ile birlikte 2 tane UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Ocampos'ı listesini ekleyen sarı-lacivertliler yakında oyuncuya teklif yapması bekleniyor. Kanarya, yıldız futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılıda biteceğinden dolayı transferi daha az maliyete bitirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat mevkinde oynayan oyuncuyu almak istemesinin nedeni büyük tecrübeli olması.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan Ocampos, bu müsabakalarda 5 gol 2 asist yaptı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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