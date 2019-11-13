Kanarya’dan gurbetçi atağı
FENERBAHÇE transfer çalışmalarına hız verirken, listede 3 tane gurbetçi oyuncunun olduğu öğrenildi.
- Star Spor
Sarı-Lacivertliler’in Schalke 04’te oynayan Ahmed Kutucu, Fortuna Düsseldorf’da forma giyen Kenan Karaman ve Sparta Rotterdamlı Halil Dervişoğlu’nu takibe aldığı belirtildi. Sportif Direktör Comolli 3 oyuncunun da kulübü ile ilk teması gerçekleştirdi.
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