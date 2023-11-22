Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Galatasaray sezon sonunda sürpriz bir hamle gerçekleştirebilir. Sarı-kırmızılı kulüpte yıllardır görev yapan, sayısız kupa kazanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonu bitiyor.

ALTERNATİF ALTAY

Performansı şu anda iyi olan Uruguaylı eldiven hakkında karar sezon sonu verilecek. Bu seviyesini korursa 1+1 yıllık yeni kontrat önerilmesi gündemde. Ancak oyunu düşerse alternatif isimler değerlendirmeye alınacak. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır.

TEKLİFE SICAK YAKLAŞACAK

Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında bekleyen ve şu ana kadar hiç şans bulamayan milli eldivenin sarı-kırmızılılardan gelecek olası bir teklife sıcak yaklaşacağı tahmin ediliyor. Galatasaray bu konudaki kararını sezon sonu verecek. Altay Bayındır alternatifler arasında önde.

ALTAY BAYINDIR'IN GALATASARAY SORUSUNA CEVABI

Altay Bayındır geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna "Ben profesyonel bir futbolcuyum. O zaman geldiğinde bunu durum gösterecek." demiş ve transfere yeşil ışık yakmıştı.