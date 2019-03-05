Kanarya’ya göz açtırmıyor

SÜPER Lig’de açık ara zirvede yer alan ve şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir’de gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Turuncu-Lacivertli takım hafta sonunda konuk edeceği Kanarya karşısında, kendi evinde oynadığı maçlarda büyük bir üstünlük sağlamış durumda... Süper Lig’de daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yer alan ve sonradan ismini Medipol Başakşehir olarak değiştiren kulüp, sahasında Fenerbahçe ile bundan önce 10 kez rakip oldu. İlk 6 karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanırken, sonraki maçlar da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapıldı. Başkaşehir, Kanarya karşısında sahasındaki 10 maçta 7 galibiyet elde etti. 1 maç berabere biterken, Fenerbahçe iki kez kazanabildi. Bu galibiyetlerin birisini geçen sezon kazandı. 10 maçta Medipol Başakşehir 16 gol, Fenerbahçe ise 9 gol kaydetti. Kanarya’nın kazandığı iki maçta Başakşehir gol atamadı. İlk devrede Kadıköy’de oynanan karşılaşmadan da 0-0 beraberlik çıkmıştı.