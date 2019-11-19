Kaptan dümene geçecek

SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de 24 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor’la deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. A Milli Takım’ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada kaburgasında kırık oluşan Fener’in kaptanı, Denizli’ye karşı bu şekilde oynamış, son Kasımpaşa maçında ise forma giyememişti.

EMRE İYİ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR

Milli Takım’ın İzlanda ve Andorra ile oynadığı karşılaşmaların da aday kadrosuna alınan ancak İzlanda maçı sonrası aday kadrodan çıkartılan 39 yaşındaki yıldız, Sarı-Lacivertli takıma dönerek antrenmanlara başlamıştı. Kaburgasındaki sıkıntıyı büyük oranda atlatan ve idmanlarda iyi bir görüntü ortaya koyan Emre, Malatya’da dümene geçecek. Tecrübeli star, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da orta sahadaki en büyük kozu olacak.

MAX KRUSE HAZIR, ISLA CEZALI

Fener’de kaptan Emre’nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Max Kruse’nin de hazır duruma geldiği bildirildi. Yanal’ın Isla’nın cezalı olması nedeniyle Dirar’a savunmanın sağında görev vereceği, Milli Takım’a seçilmesine karşın oynamayan H.Ali solbekte olacak. Ozan Tufan’ın sağ açık oynaması, Moses’ın yedek soyunması bekleniyor. Forvette Muriç yetişmezse Mevlüt Erdinç 11’de oynayacak.